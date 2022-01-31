"Синьо-гранатові" так і не змогли знайти компромісу в перемовинах із впертим французом.

Барса намагалася спекатися Дембеле, віддавши його в ПСЖ. Але клуби не зуміли домовитися, тому 23-річний нападник до літа залишиться в Іспанії. Щоправда, грати він не буде – це було принциповою позицією "синьо-гранатових" ще до остаточної відмови француза підписувати нову угоду.

ПСЖ відмовився від Дембеле – угода з Барселоною зірвалася

Усман відхилив останню пропозицію Барселони щодо нового контракту, яка складала 14 млн євро за сезон "чистими". Але навіть така сума не переконала француза. Він вже має попередню домовленість із ПСЖ і влітку повернеться на батьківщину. Про це повідомляє El Chiringuito.

Нападник виступає за Барселону з 2017 року, перейшовши з Борусії Д за 140 млн євро. У поточному сезоні зіграв 11 матчів, забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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