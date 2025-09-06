Дембеле вибув на тривалий термін після матчу з Україною і пропустить принципову битву в ЛЧ
Форвард ПСЖ Усман Дембеле не зможе допомогти команді через травму.
Усман Дембеле прибув у розташування збірної Франції з пошкодженням. Утім, Дідьє Дешам вирішив, що нападник може грати і випустив його у матчі проти України, що призвело до рецидиву.
ПСЖ на порозі грандіозного конфлікту з Дешамом – парижани втратили двох гравців через травми
Як повідомляє Фабріс Хокінс, Дембеле пропустить близько шести тижнів. Він не зможе взяти участь у стартових матчах Ліги чемпіонів, зокрема з Барселоною (1 жовтня), за яку виступав тривалий час. Щодо Дезіре Дуе, то вінгер не зіграє у двох поєдинках – проти Ланса й Аталанти в ЛЧ.
До слова, Усман Дембеле відіграв за ПСЖ три матчі в чемпіонаті Франції. В його активі два голи та одна результативна передача.
