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Дембеле вдалося уникнути повторного розриву м'яза – форвард Барселони може відновитися до старту плей-офф Ліги чемпіонів

11:51 22 Читать на русском
Дембеле вдалося уникнути повторного розриву м'яза – форвард Барселони може відновитися до старту плей-офф Ліги чемпіонів

Чергова травма нападника Барселони Усмана Дембеле виявилася не настільки серйозною, як припускали в іспанському клубі.

На вчорашньому тренуванні француз, перебуваючи на завершальній стадії відновлення після травми стегна, відчув дискомфорт і передчасно завершив заняття. Медики "синьо-гранатових" припускали, що через рецедив травми черговий курс реабілітації Дембеле може затягнутися на декілька місяців.

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Але форварду вдалося уникнути повторного розриву м'яза стегна, інформує As. Дембеле повернеться до тренувань приблизно через 15 днів. Це означає, що є шанс на його участь у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі, який відбудеться 25 лютого.

Зазначимо, що в поточному сезоні Дембеле зіграв за Барселону 9 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

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Барселона Барселона Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле
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