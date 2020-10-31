Нідерландський фахівець Хорді Кройф вірить, що ще не настав зірковий час для нападника Барси Усмана Дембеле.

"Всі помічають потенціал Дембеле. Саме це стоїть за страхом Барси відпустити його. Можливо, через два роки він стане одним з трьох найкращих гравців у світі", – цитує Кройфа El Larguero.

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Нагадаємо, Усман приєднався до Барселони у 2017-му, перейшовши з дортмундської Борусії за 130 млн євро. Через регулярні травми та непорозуміння з тренерами француз так і не зміг закріпитись в основній команді.

У минулому сезоні Ла Ліги Дембеле провів лише 5 матчів.

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