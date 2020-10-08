Попри наявні чотири вихідні під час матчів збірних, Дембеле тренувався на базі Барселони, аби покращити свою форму, повідомляє Sport.es.

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Працьовитість француза пояснюється його бажанням отримати більше ігрового часу під керівництвом Рональда Кумана. Усман начебто переконаний, що його єдиний шанс на успіх у Барселоні – це професіоналізм і концентрація.

Раніше повідомлялося, що Дембеле запізнився на тренування команди, незважаючи на те, що Куман просить гравців приїжджати на базу за годину до початку заняття. Цікаво, що до Дембеле приєднався новачок "блаугранас" Сержиньйо Дест.

До слова, через свою травматичність у минулому сезоні Ла Ліги Дембеле провів лише 5 матчів, в яких відзначився голом.

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