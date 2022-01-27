Усман Дембеле може погодитись на непросте рішення, щоб врятувати півроку своєї кар'єри.

Чемпіон світу схиляється до зміни клубу вже під час зимового вікна, повідомляє Marca.

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Барселона не змогла домовитися з Дембеле щодо нового контракту, тому хотіла його продати зараз. Клуб погрожував не випускати вінгера до кінця сезону, якщо той блокуватиме трансфер. Відхід француза дозволить каталонцям звільнити купу місця у зарплатній відомості під новачків. До кінця трансферного вікна залишилось 4 дні, тому усім слід поспішити. Один з очевидних варіантів – ПСЖ, який може задовольнити великі апетити Дембеле.

У поточній кампанії Усман провів 11 матчів, відзначився голом та 2 асистами. Влітку 2017-го Барселона заплатила Борусії Д за вінгера 140 млн євро.

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