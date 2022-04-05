Агент Дембеле мав зустріч зі спортивним директором Барселони Матеу Алемані щодо продовження контракту, який завершується влітку. Француз просить у клубу зарплату в розмірі 20 мільйонів євро річних "чистими", повідомляє Footmercato.

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Однак Барселона непохитна. Клуб запропонував Усману 14 млн на рік і не збирається збільшувати пропозицію. Позиція каталонців така, що футболіст залишиться в Барсі, якщо сам захоче, але пропонувати більшу зарплату, ніж в інших клубах, вони не будуть.

Дембеле нібито має домовленість з ПСЖ щодо трансферу, але не втрачає надій дотиснути Барселону. Француз в цьому сезоні зіграв за "блаугранас" 22 матчі в яких забив 2 голи. Він під керівництвом Хаві прогресує.