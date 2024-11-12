Усман Дембеле, який потрапив до заявки збірної Франції на матчі Ліги націй проти Ізраїлю та Італії, не зможе допомогти команді через травму, повідомляє ФФФ.

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За інформацією джерела, у суботньому матчі чемпіонату Франції з Анже нападник ПСЖ відчув дискомфорт у правому підколінному сухожиллі. У понеділок Дембеле прибув до Клерфонтена, де лікар збірної оглянув його та підтвердив травму.

Після консультації з головним тренером команди Дідьє Дешамом було вирішено відпустити футболіста назад до ПСЖ для відновлення. Замість нього до збірної викликано Кінгслі Комана з мюнхенської Баварії.

Додамо, що збірна Франції зіграє проти Ізраїлю та Італії 14 і 17 листопада відповідно.

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