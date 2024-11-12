Дембеле пропустить матчі збірної Франції у Лізі націй – Дешам оперативно знайшов заміну
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам отримав погані новини.
Усман Дембеле, який потрапив до заявки збірної Франції на матчі Ліги націй проти Ізраїлю та Італії, не зможе допомогти команді через травму, повідомляє ФФФ.
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За інформацією джерела, у суботньому матчі чемпіонату Франції з Анже нападник ПСЖ відчув дискомфорт у правому підколінному сухожиллі. У понеділок Дембеле прибув до Клерфонтена, де лікар збірної оглянув його та підтвердив травму.
Після консультації з головним тренером команди Дідьє Дешамом було вирішено відпустити футболіста назад до ПСЖ для відновлення. Замість нього до збірної викликано Кінгслі Комана з мюнхенської Баварії.
Додамо, що збірна Франції зіграє проти Ізраїлю та Італії 14 і 17 листопада відповідно.
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