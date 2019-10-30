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Дембеле призупинив виступи за збірну Бельгії через переїзд в Китай

18:20 443 Читать на русском
Дембеле призупинив виступи за збірну Бельгії через переїзд в Китай
Муса Дембеле / ФК Гуанчжоу Фулі

Колишній півзахисник Тоттенхема Муса Дембеле повідомив, що протягом невизначеного часу не буде виступати за збірну Бельгії.

"У мене була розмова з Роберто Мартінесом. Моя сім'я тепер живе в Гуанчжоу, а Китай далеко від Бельгії. Я хочу зосередитися на виступах в китайській Суперлізі. Тому я поки не планую виступати за збірну Бельгії", – цитує 32-річного футболіста Sina Sport.

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Зазначимо, що Дембеле вперше був викликаний до збірної Бельгії ще у 2006-му році. Всього за національну команду він провів 80 матчів і забив 5 голів.

Нагадаємо, Дембеле перейшов у Гуанчжоу Фулі в січні 2019 року з Тоттенхема. У нинішньому сезоні хавбек провів 23 матчі в чемпіонаті Китаю, забив 1 гол і віддав 4 результативні передачі.

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Теги
Бельгія Гуанчжоу Фулі Китай Муса Дембеле Муса Дембеле Бельгія Бельгія
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