Дембеле призупинив виступи за збірну Бельгії через переїзд в Китай

Колишній півзахисник Тоттенхема Муса Дембеле повідомив, що протягом невизначеного часу не буде виступати за збірну Бельгії.

"У мене була розмова з Роберто Мартінесом. Моя сім'я тепер живе в Гуанчжоу, а Китай далеко від Бельгії. Я хочу зосередитися на виступах в китайській Суперлізі. Тому я поки не планую виступати за збірну Бельгії", – цитує 32-річного футболіста Sina Sport.

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Зазначимо, що Дембеле вперше був викликаний до збірної Бельгії ще у 2006-му році. Всього за національну команду він провів 80 матчів і забив 5 голів.

Нагадаємо, Дембеле перейшов у Гуанчжоу Фулі в січні 2019 року з Тоттенхема. У нинішньому сезоні хавбек провів 23 матчі в чемпіонаті Китаю, забив 1 гол і віддав 4 результативні передачі.

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