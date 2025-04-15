"Зміна мого рівня зумовлена позицією, яку займаю на полі. Граю ближче до воріт. Мої товариші по команді допомагають мені. Cаме тому моя статистика покращилася.

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Лідер? Не знаю, чи лідер я. Вважаю, що один із важливих гравців у роздягальні. Я той самий, що й завжди, намагаюся підбадьорювати своїх колег, бути прикладом для інших.

"Золотий м'яч"? Найбільше мене мотивують колективні титули. Це те, що мотивувало мене у футболі з самого дитинства. Перемога в Лізі чемпіонів з ПСЖ, моя перша, була б винятковою подією. Ми рухаємося до цього крок за кроком, перш ніж думати про інші матчі.

Я грав за хороші команди, але також хотів би нагадати вам про Ренн. Не знаю, чи зараз перебуваю у найкращому клубі, оскільки виступав за Барселону, але ПСЖ подобається мені найбільше.

Під час гри за "кулес" у мене було багато фізичних проблем. Тут, у Парижі, мені допомагали багато людей. Багато чого змінив, щоб запобігти травмам. Також і в особистому житті. Я намагаюся отримувати задоволення", – сказав французький нападник на прес-конференції.

Нагадаємо, у поточному сезоні Усман Дембеле зіграв у 41 матчі за ПСЖ у всіх турнірах. В його активі 32 голи та 10 результативних передач. Це особистий рекорд з погляду результативності француза за всю його кар'єру.

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