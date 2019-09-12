"Дембеле поводиться, як дитина", – Боатенг жорстко висловився щодо свого екс-партнера по Барселоні

Новоспечений хавбек Фіорентини Кевін-Прінс Боатенг хвилюється за майбутнє нападника Барселони Усмана Дембеле.

"Усман – як мале дитя. Хоча заробляє багато грошей, і всі його дії є публічними. Його потрібно направляти. Якщо нічого не навчиться – його вина. Для мене ж він поки дитина, яку закинули в цю велику групу, в гігантський басейн.

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Він коштував 150 млн євро, але навіть не знає, як все влаштовано в футболі. Він хоче просто грати в футбол. Проблема не тільки в самому Дембеле, а в тому, що молоді гравці отримують занадто багато грошей. Не можна, щоб 18-річний хлопець отримував 4 млн євро на рік", – цитує Боатенга Bild.

Нагадаємо, 32-річний ганець приєднався до Барси у січні, проте вже новий сезон розпочав у таборі Фіорентини.

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