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Дембеле повернувся у розташування Барселони та приступив до тренувань

19:50 1 Читать на русском
Дембеле повернувся у розташування Барселони та приступив до тренувань
Усман Дембеле / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселони Усман Дембеле повернувся у розташування команди після матчів збірної Франції.

Барселона провела тренування, на якому був присутній і атакувальний хавбек команди Усман Дембеле, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, нещодавно Дембеле пропустив тренування Барселони та збрехав, що у нього болів живіт. Наставник каталонців Ернесто Вальверде вже не включив француза в заявку на матч Ла Ліги проти Бетіса.

Також Барселона поставила ультиматум гравцю. Дембеле мав передивитись свою поведінку та ставлення до роботи, адже ризикував залишитись поза футболом.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле
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