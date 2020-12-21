Нападник Барси Усман Дембеле провів тренування у загальній групі "блаугранас", повідомляє Marca.

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23-річний француз не потрапив у заявку на найближчий матч каталонців проти Вальядоліда, але до поєдинку проти Ейбара (29 грудня) форвард буде готовий. Усман пошкодив підколінне сухожилля ще на початку грудня, це була вже 10 травма гравця після переїзду в Барсу.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Дембеле провів 8 матчів, в яких відзначився голом.

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