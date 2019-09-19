Дембеле повернувся до тренувань із Барселоною

Вінгер іспанської Барселони Усман Дембеле почав тренуватися із основною командою. Він перебував поза грою із середини серпня.

Молодий француз тренувався із командою у четвер, повідомляє офіційний сайт Барселони.

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Дембеле відновився від травми раніше, ніж прогнозували лікарі. Щоправда, наразі форвард лише частково займається із загальною групою гравців. 22-річний вінгер пропустив місяць через ушкодження м'язу лівого стегна.

Востаннє Усман Дембеле виходив у складі Барси ще в 1-му турі Ла Ліги проти Атлетіка з Більбао. Про участь у найближчому поєдинку "блаугранас" проти Гранади наразі не йдеться.

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