"Сьогодні я пережив дещо приголомшливе, у мене просто немає слів. Це був неймовірний рік у ПСЖ. Я пишаюсь тим, чого досяг та хочу подякувати моєму клубові, який підписав мене у 2023 році. Дякую президенту команди Аль-Хелаїфі та Луїсу Енріке, який став для мене як батько.

Дембеле – володар "Золотого м'яча-2025"

Здобуття "Золотого м'яча" не було ціллю моєї кар'єри, але це щось виняткове. Я працював заради перемог у Лізі чемпіонів та Лізі 1, але "Золотий м'яч" – це зовсім інше", – наводить слова Дембеле L`Equipe.

Також у своїй промові француз подякував рідним, найкращому другу, рідному місту Евре та агенту, який завжди підтримував його.

Усман Дембеле вперше в кар'єрі виграв "Золотий м’яч". У минулому сезоні вінгер провів 49 матчів за ПСЖ, забив 33 голи та віддав 13 асистів. У складі свого клубу Усман став переможцем Ліги чемпіонів та фіналістом Клубного чемпіонату світу.

