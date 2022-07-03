Вінгер Усман Дембеле, який поки перебуває у статусі вільного агента, таки продовжить кар'єру в Барселоні.

Ще кілька місяців тому здавалося, що 25-річний Дембеле не має шансів залишитися в Барселоні. Француз не погоджувався на зменшення зарплатні та практично узгодив контракт з ПСЖ. Однак парижани зберегли Кіліана Мбаппе, що кардинально змінило ситуацію з переходом Усмана.

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Жадібність агента призвела до того, що жоден клуб не зумів вдовольнити фінансові вимоги чемпіона світу-2018. Зіткнувшись з відсутністю пропозицій, Дембеле найближчим часом укладе новий контракт з Барселоною і зароблятиме на 40% менше, ніж раніше. Про це повідомляє AS.

Президент "блаугранас" Жоан Лапорта підтвердив, що вінгер близький до підписання нової угоди з суттєвим зменшенням зарплатні. Дембеле зароблятиме стільки ж, скільки Ансу Фаті – найбільше в команді, але значно менше, ніж у минулому сезоні.

Нагадаємо, Барселона придбала француза у 2017 році в Борусії Д за 140 млн євро. Статистика вінгера – 149 матчів, 32 голи, 34 асисти.

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