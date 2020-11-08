Гол у ворота Бетіса став першим для Дембеле в рамках Ла Ліги ще з минулого року.

Барселона – Бетіс – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Француз до цього забивав у чемпіонаті Іспанії аж 6 жовтня 2019 року. Цікаво, що Усман тоді засмутив іншу андалусійську команду – Севілью. Зазначимо, вінгер пропустив більшу частину минулого сезону через травму, зігравши лише у 8 матчах першості.

До слова, у поточному сезоні Дембеле відіграв за Барселону в 8 матчах у всіх змаганнях, записавши до свого активу 3 голи та асист.

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