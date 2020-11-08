Дембеле перервав вражаючу безгольову серію в Ла Лізі у матчах за Барселону
06:00 - Читать на русском
Вінгер Барселони Усман Дембеле нарешті відзначився голом у матчі чемпіонату Іспанії.
22’ Усман Дембеле
49’ Антуан Грізманн
61’ Ліонель Мессі
82’ Ліонель Мессі
90’ Педрі
Антоніо Санабрія 45+3’
Аїсса Манді 61’
Лорен Морон 73’
22’ Усман Дембеле
45+3’ Антоніо Санабрія
49’ Антуан Грізманн
61’ Ліонель Мессі
61’ Аїсса Манді
73’ Лорен Морон
82’ Ліонель Мессі
90’ Педрі
Гол у ворота Бетіса став першим для Дембеле в рамках Ла Ліги ще з минулого року.
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Француз до цього забивав у чемпіонаті Іспанії аж 6 жовтня 2019 року. Цікаво, що Усман тоді засмутив іншу андалусійську команду – Севілью. Зазначимо, вінгер пропустив більшу частину минулого сезону через травму, зігравши лише у 8 матчах першості.
До слова, у поточному сезоні Дембеле відіграв за Барселону в 8 матчах у всіх змаганнях, записавши до свого активу 3 голи та асист.
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