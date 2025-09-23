"Дембеле переміг з великим відривом": головний редактор France Football спростував міф про конкуренцію за "Золотий м'яч"
Головний редактор France Football Венсан Гарсія прокоментував результати голосування "Золотого м'яча".
Форвард ПСЖ Усман Дембеле отримав приз найкращому футболісту сезону за версією французького журналу. Друге місце посів Ламін Ямаль з Барселони.
Дембеле – володар "Золотого м'яча-2025"
"Якщо говорити про тенденції, то, чесно кажучи, конкуренції не було. Усман переміг з великим відривом. Він завоював підтримку значної частини нашого журі.
Вітінью кілька разів ставили на перше місце, як і Ашрафа Хакімі, але таких випадків було небагато. Дембеле виграв голосування з великим відривом на всіх континентах – в Африці, Європі, Південній і Північній Америці. Беззаперечний володар "Золотого м'яча", – сказав Гарсія в коментарі L'Equipe.
"Золотий м'яч-2025": онлайн-трансляція церемонії нагородження – як це було