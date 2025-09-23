Форвард ПСЖ Усман Дембеле отримав приз найкращому футболісту сезону за версією французького журналу. Друге місце посів Ламін Ямаль з Барселони.

Дембеле – володар "Золотого м'яча-2025"

"Якщо говорити про тенденції, то, чесно кажучи, конкуренції не було. Усман переміг з великим відривом. Він завоював підтримку значної частини нашого журі.

Вітінью кілька разів ставили на перше місце, як і Ашрафа Хакімі, але таких випадків було небагато. Дембеле виграв голосування з великим відривом на всіх континентах – в Африці, Європі, Південній і Північній Америці. Беззаперечний володар "Золотого м'яча", – сказав Гарсія в коментарі L'Equipe.

