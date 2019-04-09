Дембеле оштрафований за розведення антисанітарії в колишньому будинку – спосіб життя форварда Барселони вражає

Нападника Барселони Усмана Дембеле оштрафували на кругленьку суму.

Німецький суд оштрафував Усмана Дембеле на 10 тисяч євро за безлад, який він залишив в орендованому будинку в Дортмунді, повідомляє Bild.

Дембеле може постати перед судом за безлад та антисанітарію, залишені у дортмундському будинку

Усман покинув житло у 2017-му, перейшовши в Барселону, після чого власник будинку звернувся до суду зі скаргою на 21 річного француза. За словами орендатора, зірковий форвард залишив після себе в будинку гори сміття, безлад та антисанітарію.

В позові була вказана компенсація у розмірі 21 тисячі євро.

В поточному сезоні Прімери Дембеле провів 24 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 4-ма асистами.

11 друзів Шупо-Мотінга – найжахливіші промахи в історії футболу з Торресом та Форланом у головних ролях