Нападник збірної Франції та ПСЖ Усман Дембеле вважає, що його колишня команда перебуває на трохи нижчому рівні.

"Я розмовляв з тренером, президентом, які представили мені проєкт. Повернення до Франції, до такого великого клубу, як ПСЖ, робить мене щасливим.

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Думаю, що це найкраща команда, в якій я грав. В ПСЖ є дуже якісні гравці на всіх позиціях, які виступають у найкращих збірних світу. Є велика конкуренція, але це добре, і це штовхає всіх підіймати свій рівень на максимум. Я повинен зробити крок вперед, бути ефективним, забивати голи", – розповів француз в інтерв'ю Téléfoot.

Нагадаємо, що Усман Дембеле перейшов в ПСЖ з Барселони. Він зіграв в трьох матчах за парижан, але результативними діями не відзначився.

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