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Дембеле не збирається покидати Барселону

17:17 272 Читать на русском
Дембеле не збирається покидати Барселону
Усман Дембеле / Фото ФК Барселона

Форвард Барселони Усман Дембеле має намір залишитись в каталонському клубі.

Барселона спростувала інформацію, що молодий форвард звертався до керівництва клубу з проханням відпустити його, повідомляє видання El Mundo Deportivo.

Дембеле може спровокувати повернення Неймара в Барселону

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, 21-річний француз попросив босів "блаугранас" про трансфер. Повідомлялося, що каталонці можуть включити гравця в угоду щодо Неймара.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Дембеле провів 12 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та одним асистом.

Дембеле залежний від відеоігор – проспав тренування Барселони та збрехав, що у нього болить живіт

Теги
Трансфери Іспанія Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле Трансфери Барселони
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