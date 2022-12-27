Вінгер Барселони Усман Дембеле все ж готовий зберігати вірність каталонському клубу.

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Упродовж останніх тижнів Барселона вела важкі переговори щодо продовження контракту 24-річного чемпіона світу. Дембеле сватали в англійські клуби, проте, схоже, що він таки продовжить виступи на Камп Ноу. Очікується, що він підпише нову угоду терміном на 3 роки. Зарплатня нападника за сезон складатиме 7,5 млн євро+2,5 млн бонусами.

Додамо, що у поточному сезоні Дембеле провів 8 матчів та відзначився 2 асистами. Свого часу трансфер зірки Борусії Д обійшовся Барселоні у 135 млн євро.

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