Дембеле може залишитись поза грою до весни – Барселона розглядає варіант з операцією форварда

Нападник Барселони Усман Дембеле продовжує страждати від травм.

Усман Дембеле може лягти під ніж, повідомляє AS. Лікарі діагностували у форварда рецидив травми м'яза стегна правої ноги.

Барселона – Борусія Д: Дембеле травмувався та не зміг дограти поєдинок

Француз зазнав пошкодження у першому таймі матчу Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії (3:1) та не зміг дограти поєдинок. Раніше Усману прогнозували 5 тижнів на відновлення, але якщо операція відбудеться, то нападник повернеться на поле не раніше весни.

В поточному сезоні Прімери Дембеле провів 5 матчів, в яких відзначився голом.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України