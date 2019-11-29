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Дембеле може залишитись поза грою до весни – Барселона розглядає варіант з операцією форварда

14:09 365 Читать на русском
Дембеле може залишитись поза грою до весни – Барселона розглядає варіант з операцією форварда
Усман Дембеле / Фото ФК Барселона

Нападник Барселони Усман Дембеле продовжує страждати від травм.

29’ Луїс Суарес
33’ Ліонель Мессі
67’ Антуан Грізманн
 
Джейдон Санчо 78’
29’ Луїс Суарес
33’ Ліонель Мессі
67’ Антуан Грізманн
78’ Джейдон Санчо

Усман Дембеле може лягти під ніж, повідомляє AS. Лікарі діагностували у форварда рецидив травми м'яза стегна правої ноги.

Барселона – Борусія Д: Дембеле травмувався та не зміг дограти поєдинок

Француз зазнав пошкодження у першому таймі матчу Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії (3:1) та не зміг дограти поєдинок. Раніше Усману прогнозували 5 тижнів на відновлення, але якщо операція відбудеться, то нападник повернеться на поле не раніше весни.

В поточному сезоні Прімери Дембеле провів 5 матчів, в яких відзначився голом.

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Теги
Барселона - Борусія Дортмунд Барселона Барселона Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле
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