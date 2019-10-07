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Дембеле може пропустити Ель Класіко через образу арбітра

10:03 279 Читать на русском
Дембеле може пропустити Ель Класіко через образу арбітра
Усман Дембеле / Marca

Нападник Барселони Усман Дембеле може отримати тривалу дискваліфікацію за те, що в матчі проти Севільї (4:0) дозволив собі розкритикувати дії арбітра.

27’ Луїс Суарес
33’ Артуро Відаль
35’ Усман Дембеле
78’ Ліонель Мессі
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле
 
27’ Луїс Суарес
33’ Артуро Відаль
35’ Усман Дембеле
78’ Ліонель Мессі
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле

Дембеле був вилучений з поля на 89-й хвилині матчу за невдоволення рішенням арбітра вилучити захисника каталонського клубу Рональда Араухо. Дембеле сказав арбітру Антоніо Мігелю Матеу Лаосу, що він дуже погано працює, повторивши це кілька разів, повідомляє Marca. Крім того, гравець активно жестикулював поблизу від Лаоса.

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Гравець може бути покараний дискваліфікацією на дві гри чемпіонату. Таким чином, він може пропустити матч проти Реала, який пройде 26 жовтня на Камп Ноу, і точно не зможе взяти участі в грі наступного туру Ла Ліги проти Ейбара.

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Теги
Барселона - Севілья Барселона Барселона Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле
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