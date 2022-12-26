Барселона досі не може бути спокійною щодо збереження вінгера Усмана Дембеле.

Француз ще не погодився на новий контракт з "блаугранас" і почекає інші варіанти, повідомляє Mundo Deportivo.

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Низка ЗМІ запевнили, що Дембеле задоволений останньою пропозицією Барси та готовий підписувати 5-річну угоду. Втім, у ситуацію втрутилися 3 клуби АПЛ – МЮ, Ліверпуль та Ньюкасл. Особливо спокушають "сороки", які можуть запропонувати чемпіону світу 15 млн євро річної зарплати і ще 15 млн підписного бонусу. Барселона і близько не здатна дати такі гроші, тому ризикує влітку втратити вінгера безкоштовно.

Додамо, що у поточному сезоні Дембеле провів 8 матчів та відзначився 2 асистами. Свого часу трансфер зірки Борусії Д обійшовся Барселоні у 135 млн євро.

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