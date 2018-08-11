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Дембеле може перейти в ПСЖ цього літа

18:43 423 Читать на русском
Дембеле може перейти в ПСЖ цього літа
Усман Дембеле / ФК Барселона

ПСЖ зацікавився у послугах вінгера Барселони Усмана Дембеле.

ПСЖ прагне придбати форварда Барселони Усмана Дембеле, повідомляє Mundo Deportivo.

Мессі став капітаном Барселони

Француза вже намагались придбати Манчестер Юнайтед та Арсенал, але "блаугранас" відмовили обидвом представникам АПЛ.

Дембеле перейшов у Барселону з Борусії Д минулого літа, але протягом довгої частини сезону знаходився поза грою через серйозну травму.

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