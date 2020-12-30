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Дембеле може продовжити кар’єру у Манчестері

13:08 470 Читать на русском
Дембеле може продовжити кар’єру у Манчестері
Мусса Дембеле / Фото з відкритих джерел

Нападник французького Ліона Мусса Дембеле може найближчим часом змінити команду і чемпіонат.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість придбання форварда французького Ліона Мусси Дембеле, повідомляє видання Daily Mail.

Арсенал планує серйозні зміни на позиції форварда

Англійський клуб переключив свою увагу на нападника після того, як їхня трансферна ціль – Ерлінг Холанд – перейшла у дортмундську Боруссію. 23-річний француз вважається альтернативним варіантом для підсилення нападу манкуніанців.

Нагадаємо, Дембеле у поточному сезоні зіграв за французький клуб 25 матчів у всіх турнірах і зумів забити 10 голів та віддати 2 результативні передачі.

Манчестер Юнайтед здобув перемогу над Бернлі, Норвіч розписав сенсаційну нічию з Тоттенхемом: 20-й тур АПЛ, матчі суботи

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Трансфери Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Ліон Ліон Трансфери Манчестер Юнайтед Мусса Дембеле Мусса Дембеле
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