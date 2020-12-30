Дембеле може продовжити кар’єру у Манчестері

Нападник французького Ліона Мусса Дембеле може найближчим часом змінити команду і чемпіонат.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість придбання форварда французького Ліона Мусси Дембеле, повідомляє видання Daily Mail.

Арсенал планує серйозні зміни на позиції форварда

Англійський клуб переключив свою увагу на нападника після того, як їхня трансферна ціль – Ерлінг Холанд – перейшла у дортмундську Боруссію. 23-річний француз вважається альтернативним варіантом для підсилення нападу манкуніанців.

Нагадаємо, Дембеле у поточному сезоні зіграв за французький клуб 25 матчів у всіх турнірах і зумів забити 10 голів та віддати 2 результативні передачі.

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