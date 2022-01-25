Нападник Барселони Усман Дембеле вирішив не покладатися виключно на роботу свого агента.

Мусса Сіссоко, який представляє інтереси француза, напередодні прибув у столицю Каталонії. Агент має провести зустріч з керівництвом клубу, яка може стати останньою. Барса хоче або підписати новий контракт, або продати Усмана до кінця січня.

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Попри непохитність Сіссоко, сам Дембеле хотів би особисто зустрітися з Жоаном Лапортою, стверджує Sport.es. За інформацією джерела, таким чином футболіст розраховує зменшити тиск. Водночас француз таки не хоче підписувати нову угоду (принаймні на умовах Барси) і покидати клуб взимку.

Дембеле розчарований цькуванням у пресі та хотів би залагодити конфлікт, щоб мирно співіснувати з клубом, якому належить його контракт на найближчі півроку.

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