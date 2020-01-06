Дембеле фліртує з Ліверпулем після 0:4, а Барселона вже визначилась з його майбутнім

Нападник Барселони Усман Дембеле не перестає дратувати босів каталонського клубу своєю поведінкою. Цього разу він перевершив самого себе.

22-річний вінгер лайкнув власне зображення у футболці Ліверпуля, яке було опубліковане фанатським пабліком француза у Інстаграм (117 тисяч підписників). Футболіста, схоже, зовсім не хвилює, що "червоні" принизливо вибили його команду з Ліги чемпіонів.

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У мережі відразу заговорили про можливий трансфер Дембеле, а прихильники мерсисайдського клубу засипали його компілментами: "Цей хлопчина – світового рівня. Уявіть, що Клопп може з ним зробити", "Будь ласка, переходь до нас. Тут ти почуватимешся як вдома", "Чекаємо з нетерпінням".

Натомість іспанське видання El Desmarque, посилаючись на джерела у клубі, повідомляє, що Барса прийняла остаточне рішення продати Дембеле. Крім Ліверпуля, на нього претендують Ювентус, Атлетіко, МЮ, Ман Сіті, Баварія, Ювентус та Челсі.

В поточному сезоні Прімери Дембеле провів 5 матчів, в яких відзначився одним голом. Усман продовжує відновлюватись від травми.

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