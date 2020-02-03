Дембеле достроково покинув тренування через рецидив травми – француз ризикує надовго залишитись у лазареті

Французький нападник каталонської Барселони Усман Дембеле може залишитись без футболу на невизначений термін.

Усман Дембеле, який лише напередодні повернувся до індивідуальних тренувань, знову зазнав ушкодження, повідомляє видання AS.

Сетьєн: Коли бачу, як тренується Дембеле, на очі навертаються сльози

Нагадаємо, в кінці листопада 2019 року форвард Барселони зазнав м'язової травми стегна правої ноги. За попереднім прогнозом лікарів, для повного відновлення французу необхідно було близько 10 тижнів, 7 з яких Усман провів у Катарі на реабілітації.

Дембеле, перебуваючи на фінальній стадії відновлення, сьогодні достроково покинув тренування каталонців, відчувши дискомфорт в області підколінного сухожилля. Якщо медики підтвердять рецидив травми, наставнику "синьо-гранатових" Кіке Сетьєну буде вкрай важко, зважаючи на травму Луїса Суареса і рішення нікого не купувати на його позицію у зимове трансферне вікно. У випадку підтвердження рецидиву Дембеле може пропустити кілька місяців.

У поточному сезоні Прімери Дембеле провів лише 5 матчів, в яких відзначився голом. 22-річний француз приєднався до Барселони влітку 2017-го, перейшовши з Борусії Д.

Барселона перемогла Леванте: Сетьєн не вирішив старих проблем, Фаті знову входить до історії, а Мессі – новий Хаві