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Дембеле достроково покинув тренування через рецидив травми – француз ризикує надовго залишитись у лазареті

16:54 475 Читать на русском
Дембеле достроково покинув тренування через рецидив травми – француз ризикує надовго залишитись у лазареті
Усман Дембеле / Фото з відкритих джерел

Французький нападник каталонської Барселони Усман Дембеле може залишитись без футболу на невизначений термін.

Усман Дембеле, який лише напередодні повернувся до індивідуальних тренувань, знову зазнав ушкодження, повідомляє видання AS.

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Нагадаємо, в кінці листопада 2019 року форвард Барселони зазнав м'язової травми стегна правої ноги. За попереднім прогнозом лікарів, для повного відновлення французу необхідно було близько 10 тижнів, 7 з яких Усман провів у Катарі на реабілітації.

Дембеле, перебуваючи на фінальній стадії відновлення, сьогодні достроково покинув тренування каталонців, відчувши дискомфорт в області підколінного сухожилля. Якщо медики підтвердять рецидив травми, наставнику "синьо-гранатових" Кіке Сетьєну буде вкрай важко, зважаючи на травму Луїса Суареса і рішення нікого не купувати на його позицію у зимове трансферне вікно. У випадку підтвердження рецидиву Дембеле може пропустити кілька місяців.

У поточному сезоні Прімери Дембеле провів лише 5 матчів, в яких відзначився голом. 22-річний француз приєднався до Барселони влітку 2017-го, перейшовши з Борусії Д.

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Барселона Барселона Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле
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