Демба Ба, форвард Істанбул Башакшехіра, та румунський рефері Себастьян Колтеску вирішили усі свої розбіжності, які виникли під час матчу 6-го туру Ліги чемпіонів між ПСЖ та турецьким клубом.

Колишній гравець збірної Сенегала Осман Ндойє ініціював примирення між суддею та нападником після гучного расистського скандалу в Лізі чемпіонів.

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"Я дізнався номер Колтеску, подзвонив і підтримав його. Знаю, що він зовсім не расист. Це було непорозуміння. Я також поговорив з Демба Ба, це мій дуже хороший друг. Я віддав результативну передачу, коли він забив свій перший гол за збірну.

Я все пояснив йому, і він зрозумів. Потім дав Себастьяну номер Ба і сказав, щоб він зателефонував йому і поговорив. Вони поговорили і дуже добре порозумілися. Обидва зателефонували мені і сказали, що дуже щасливі. Демба сказав, що Себастьян – дуже хороша людина, Колтеску сказав те ж саме про Дембу. Вони знайшли спільну мову", – зазначив Ндойє у коментарі Sport.ro.

Нагадаємо, резервний арбітр Себастьян Колтеску назвав асистента головного тренера турків П'єра Вебо "чорним", що спричинило скандал. Рефері звинуватили у расизмі і головний тренер Башакшехіра вирішив забрати свою команду з поля. Матч дограли вчора, 9 грудня. ПСЖ розгромив турків з рахунком 5:1.

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