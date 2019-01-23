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Демба Ба перейшов в Істанбул Башакшехір і був оригінально представлений

22 січня 22:59 284 Читать на русском
Демба Ба перейшов в Істанбул Башакшехір і був оригінально представлений
Демба Ба / ФК Істанбул Башакшехір

Істанбул Башакшехір орендував колишнього нападника Челсі Демба Ба і представив його у незвичний спосіб.

Ітанбул Башакшехір на своєму офіційному сайті повідомив про оренду нападника Демба Ба. Права футболіста належать китайському Шанхай Шеньхуа.

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Турецький клуб замість голови африканця вклеїв голову сови і попросив вболівальників вгадати гравця.

Демба Ба відомий своїми виступами в Хоффенхаймі, Вест Хемі, Ньюкаслі та Челсі. Зокрема, своїм знаменитим голом у ворота Ліверпуля в 2014 році після падіння Стівена Джеррарда.

Теги
Трансфери Туреччина Демба Ба Демба Ба Істанбул Башакшехір Істанбул Башакшехір Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа
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