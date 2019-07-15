Делф приєднався до Евертона ще до оголошення трансферу, – Sky Sports

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Карпати перемогли збірну України – перша поразка "синьо-жовтих" у Львові, епічний автогол та історичне дежавюЗбірна України — 18:00 3083
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Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії АІталія — 16:31 7420
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