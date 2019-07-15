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Делф приєднався до Евертона ще до оголошення трансферу, – Sky Sports

22:54 37 Читать на русском
Делф приєднався до Евертона ще до оголошення трансферу, – Sky Sports
Фабіан Делф / Фото MailSport

Захисник Манчестер Сіті Фабіан Делф вже тренується з новою командою.

Фабіан Делф прибув у Швейцарію, де проводить передсезонні збори Евертон, повідомляє Sky Sports.

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Незважаючи на інформацію ЗМІ щодо потенційного переходу 29-річного захисника до табору "ірисок" – сторони не оголошували офіційно про трансфер гравця.

Очікується, що Манчестер Сіті отримає 11 млн євро компенсації за англійця.

У минулому сезоні АПЛ Делф провів лише 11 матчів, в яких відзначився асистом.

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Трансфери Фабіан Делф Фабіан Делф Евертон Евертон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Трансфери Чемпіонату Англії
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