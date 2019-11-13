Півзахисник Евертона Фабіан Делф не допоможе збірній Англії у найближчих матчах відбору до Євро-2020.

Фабіан Делф покинув розташування збірної Англії через проблеми із м'язом стегна, інформує Daily Mail.

Футболістам збірної Англії заборонено спілкуватися з журналістами

Окрім гравця Евертона, команду покинули Рос Барклі та Том Хітон також через пошкодження. Раніше розташування "трьох левів" покинув Рахім Стерлінг через конфлікт з Джо Гомесом.

Саутгейт: Відлучення Стерлінга було ухвалене всіма гравцями збірної Англії

Нагадаємо, збірна Англії проведе матч проти Чорногорії 14 листопада та зі збірною Косова 17-го числа.