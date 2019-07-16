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Делф офіційно став гравцем Евертона

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Делф офіційно став гравцем Евертона
Фабіан Делф / Фото ФК Евертон

Фабіан Делф відтепер захищатиме кольори Евертона.

Евертон підсилився захисником Манчестер Сіті Фабіана Делфо, повідомляє офіційний сайт клубу.

Манчестер Сіті повернув Анхелінью – він буде конкурентом Зінченка

Угода між 29-річним англійцем та "ірисками" розрахована до червня 2022 року. За інформацією ЗМІ, "містяни" отримали за свого оборонця 11 млн євро.

Варто відзначити, що Фабіан був конкурентом Олександра Зінченка у Манчестер Сіті на позиції лівого захисника.

29-річний англієць приєднався до чинного чемпіона Англії у 2015-му, перейшовши з Астон Вілли.

У минулому сезоні АПЛ Делф провів лише 11 матчів, в яких відзначився асистом.

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Теги
Англія Трансфери Олександр Зінченко Олександр Зінченко Трансфери Чемпіонату Англії Фабіан Делф Фабіан Делф Евертон Евертон Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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