Делф офіційно став гравцем Евертона

Фабіан Делф відтепер захищатиме кольори Евертона.

Евертон підсилився захисником Манчестер Сіті Фабіана Делфо, повідомляє офіційний сайт клубу.

Манчестер Сіті повернув Анхелінью – він буде конкурентом Зінченка

Угода між 29-річним англійцем та "ірисками" розрахована до червня 2022 року. За інформацією ЗМІ, "містяни" отримали за свого оборонця 11 млн євро.

Варто відзначити, що Фабіан був конкурентом Олександра Зінченка у Манчестер Сіті на позиції лівого захисника.

29-річний англієць приєднався до чинного чемпіона Англії у 2015-му, перейшовши з Астон Вілли.

У минулому сезоні АПЛ Делф провів лише 11 матчів, в яких відзначився асистом.

Зінченко цілить в історичний рекорд АПЛ, а Ман Сіті готує 2 топ-трансфери – англійський ЗМІ спроектував долю українця