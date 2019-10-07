Делф не допоможе збірній Англії у жовтневих матчах відбору до Євро-2020

Півзахисник ліверпульського Евертона Фабіан Делф не зіграє за збірну Англії у найближчих поєдинках кваліфікації до чемпіонату Європи-2020.

Досвідчений хавбек зазнав ушкодження у 8-му турі АПЛ, повідомляє офіційний твіттер національної команди.

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Делф травмувався у матчі з Евертоном (0:1) у суботу. Обстеження виявило в нього травму стегна. Через це Делф не зіграє проти збірної Чехії (11 жовтня) та збірної Болгарії (14 жовтня). Тренерський штаб збірної вирішив не викликати нового гравця замість нього.

До слова, "Три леви" лідирують у групі A відбору до Євро-2020. Вересневі матчі англійської збірної Фабіан Делф теж пропустив.

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