Делегація Федерації футболу України з робочим візитом відвідала Одеську область

З 22-го по 26 листопада делегація Федерації футболу України на чолі з першим віце-президентом ФФУ Вадимом Костюченком із робочим візитом відвідала Одесу та область.

Функціонери ФФУ на робочій зустрічі з місцевими представниками обговорили важливі питання інфраструктури міста та стану головного одеського стадіону ("Чорноморець") у контексті проведення в Південній Пальмірі у 2019-2020 роках матчів національної та юнацьких збірних України.

Аби особисто ознайомитися із проблемами арени, робоча делегація відвідала її напередодні матчу 16-го туру чемпіонату України між "Чорноморцем" та "Арсеналом-Київ". Також під час зустрічі обговорювалося питання можливості проведення в Одесі та області в наступному році фінальних турнірів Дитячо-юнацької футбольної ліги України, фестивалів чемпіонів та багатьох інших футбольно-оздоровчих програм під егідою Федерації футболу України. Під час візиту на одній із зустрічей відомі одеські футбольні діячі Олександр Скріпник та Володимир Бутенко були нагороджені почесними грамотами Федерації футболу України. Олександру Миколайовичу в листопаді виповнилося 60 років, а Володимиру Сергійовичу – 70!

"Не секрет, що завдяки гарному географічному розташуванню, Чорному морю та комфортним кліматичним умовам Одеська область може і має стати одним із головних центрів підготовки наших футболістів, – відзначив Вадим Костюченко. – Розвиваючи та популяризуючи футбол, Федерація футболу України вже тривалий час оцінює перспективи обласних центрів щодо готовності приймати матчі міжнародного рівня. Одеса в цьому питанні не новачок, тому збірні України з радістю гратимуть на вже знайомих їм стадіонах. Знов-таки, після Києва один із провідних проектів із розвитку масового та шкільного футболу, Фестиваль чемпіонів "Відкриті уроки футболу", впроваджений Федерацією футболу України та благодійним фондом "Розвиток футболу України", покрокував регіонами нашої країни. Активно і з радістю його прийняла й Одеса. Упевнений, у майбутньому на нас очікує тут ще більше гарних і цікавих футбольних подій".