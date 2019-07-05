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Деле Аллі знепритомнів прямо на пляжі від "алкогольного" удару в голову

16:17 812 Читать на русском
Деле Аллі знепритомнів прямо на пляжі від "алкогольного" удару в голову
Тверезий Деле Аллі / Reuters

Хавбек Тоттенхема Деле Аллі не надто суворо дотримується режиму під час своєї відпустки.

Англійця знайшли добряче "втомленим" посеред пляжу в Греції.

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Виявилось, що він не впорався з кількістю алкоголя, який він спожив на вечірці, присвяченій дню народження своєї подруги – Рубі Мей. Аллі смиренно заснув на пісочку і зміг стати на ноги лише з підтримкою курортного персоналу.

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Подібні неприємності не заважають 23-річному півзахисникові грати на високому рівні – у минулому сезоні він разом з Тоттенхемом виборов четверте місце АПЛ, а також дістався фіналу Ліги чемпіонів.

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Теги
Англія футбольні курйози Тоттенхем Тоттенхем Деле Аллі Деле Аллі
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