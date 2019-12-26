Деле Аллі розкішним пострілом покарав Брайтон

У черговому турі англійської Прем’єр-ліги Тоттенхем переграв Брайтон. Відео другого гола "шпор" дивіться на "Футбол 24".

У матчі 19-го туру чемпіонату Англії Тоттенхем приймав Брайтон. На гол Адама Вебстера під кінець першого тайму господарі по перерві відповіли результативним пострілом Харрі Кейна.

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Однак справжньою окрасою матчу став гол півзахисника "шпор" Деле Аллі. Данський півзахисник Крістіан Еріксен, отримавши м’яч перед штрафним майданчиком, майстерним навісом знайшов на правому фланзі Сержа Ор’є. Захисник господарів скинув на Харрі Кейна і той в дотик правою елегантно перекинув Метью Раяна.

Перемога підняла Тоттенхем на п’яту сходинку і принесла 29 очок, Брайтон з 20 балами залишився тринадцятим.

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