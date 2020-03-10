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Деле Аллі назвав рецепт успіху Тоттенхема у матчі-відповіді з РБ Лейпциг

00:27 73 Читать на русском
Деле Аллі назвав рецепт успіху Тоттенхема у матчі-відповіді з РБ Лейпциг
Деле Аллі / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Тоттенхема Деле Аллі поділився очікуваннями від поєдинку проти РБ Лейпциг.

 

"Ми зараз в тому положенні, коли кожному члену команди треба проявити себе, щоб змінити хід протистояння. Це не та ситуація, коли можна на полі грати на скрипці. Треба зціпити зуби і домогтися результату.

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Треба вірити в успіх і грати в атаку. Треба диктувати хід гри і шукати свої моменти. Ми бували і в гірших ситуаціях, але нам вдавалося брати верх, так що ми віримо в себе. Неважливо, що трапиться на цьому тижні, нам все одно треба продовжувати битися. Звичайно, не можна тринькати моменти в Лізі чемпіонів. Треба забивати двічі. У цьому сезоні нам довелося важко, але треба вірити в краще.

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Я був розсерджений, коли йшов з поля на заміну в першому матчі. Запитайте будь-якого мого футбольного тренера, я ніколи не любив сідати на лавку. Як гравець ти хочеш допомагати команді, а в тій зустрічі я зіграв не найкращим чином. Іноді розчарування і емоції беруть гору. Це говорить про те, що мені не все одно", – цитує Аллі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, завтра, 10 березня, Тоттенхем на виїзді у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться з РБ Лейпциг. Початок матчу о 22:00. Перша зустріч між командами закінчилась мінімальною перемогою німців 1:0.

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Теги
РБ Лейпциг РБ Лейпциг Ліга чемпіонів 2019/20 РБ Лейпциг - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Деле Аллі Деле Аллі
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