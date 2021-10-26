Цього разу зірку "шпор" сфотографували в компанії 25-річної Ніколь Беррі, інформує The Sun.

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Канадійка є героїнею гламурного реаліті-шоу "Зроблено в Челсі". Аллі та його супутниця відпочивали в лондонському ресторані Sexy Fish. У компанії також був захисник Челсі Бен Чілвел зі своєю дівчиною.

Нагадаємо, Аллі приписували стосунки з донькою Хосепа Гвардіоли – Марією. Преса навіть фотографувала їх під час поцілунку, проте обоє роман спростовували.

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