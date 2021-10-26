Деле Аллі "засвітився" із зіркою гламурного реаліті-шоу – хавбеку Тоттенхема приписували роман з донькою Гвардіоли
06:00 - Читать на русском
Півзахисник Тоттенхема Деле Аллі міняє дівчат частіше, ніж забиває голи.
Цього разу зірку "шпор" сфотографували в компанії 25-річної Ніколь Беррі, інформує The Sun.
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Канадійка є героїнею гламурного реаліті-шоу "Зроблено в Челсі". Аллі та його супутниця відпочивали в лондонському ресторані Sexy Fish. У компанії також був захисник Челсі Бен Чілвел зі своєю дівчиною.
Нагадаємо, Аллі приписували стосунки з донькою Хосепа Гвардіоли – Марією. Преса навіть фотографувала їх під час поцілунку, проте обоє роман спростовували.
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