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Делані: Тоттенхем схожий на нас, але гравці Борусії Д впевнені у собі

12 лютого 23:31 72 Читать на русском
Делані: Тоттенхем схожий на нас, але гравці Борусії Д впевнені у собі
Томас Делані / Фото: соцмережі

Данський хавбек Борусії Д Томас Делані поділився очікуваннями від матчу проти Тоттенхема в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми ставимося до Тоттенхема з великою повагою. Ми знаємо його сильні сторони. Ця команда схожа на нас, вона любить швидко направити м'яч в атаку.

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Можливо, в плані розвитку ця команда знаходиться на більш просунутій стадії, ніж ми. Футболісти "шпор" разом грають роками, але ми впевнені в собі.

Ні про яку помсту мова не йде. Ми налаштовані оптимістично і хочемо пройти в наступний раунд", – цитує Делані офіційний сайт УЄФА.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем – Борусія Д відбудеться завтра, 13 лютого. Початок матчу – о 22:00.

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Тоттенхем - Борусія Дортмунд: Середа 13 лютого 2019

Тоттенхем

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0 : 0
Борусія Дортмунд
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Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Тоттенхем - Борусія Дортмунд Томас Делані Томас Делані
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