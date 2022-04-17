Напередодні італієць прибув до Турину разом із юними футболістами зі своєї академії в Лос-Анджелесі. У програмі були відвідини матчу Ювентуса проти Болоньї в рамках 33-го туру Серії А.

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Звісно, для Дель П'єро влаштували особливий прийом. Диктор Альянц Стедіум повідомив про присутність легенди, а трибуни вибухнули бурхливими оплесками. Водночас Ювентус порадувати не зміг, заледве врятувавшись від поразки.

Варто зауважити, що минуло майже 10 років, відколи Алессандро Дель П'єро востаннє був на матчі свого колишнього клубу. Водночас попередні відвідини стадіону Юве датовані 2017-м, коли чемпіон світу грав тут в благодійному матчі проти команди італійських співаків.