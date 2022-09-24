Легенду Ювентуса запросили на Canal 4 проаналізувати матч Ліги націй між Італією та Англією.

Зінченко став жертвою телевізійного курйозу – травмований хавбек одночасно "грав" і дивився матч збірної України

У перерві Дель П'єро заходився хвалити лівий фланг "Трьох левів", зокрема, відзначив Шона Райта-Філліпса. "Пінтуріккйо" чомусь забув, що екс-хавбек Ман Сіті та Челсі ще в 2017-му завершив кар'єру, а до збірної не викликався аж з 2010-го. Ймовірно, чемпіон світу 2006 року переплутав Райта-Філліпса зі Стерлінгом чи Сакою, які вчора бігали на лівому фланзі англійців.

Нагадаємо, сам Дель П'єро повісив бутси на цвях у 2015-му, зараз йому 47 років.

Англія достроково вилетіла з еліти Ліги націй, зазнавши поразки від Італії – "три леви" досі не виграли жодного матчу