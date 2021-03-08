"Я не очікував такої реакції Ювентуса на пропущений гол, тому що туринці сильно втомились протягом останніх кількох тижнів.

Пірло пояснив відсутність Роналду у матчі проти Лаціо – попереду вирішальна гра Ювентуса у Лізі чемпіонів

Залишити Роналду на лаві для запасних? Це було розумне рішення з боку як Пірло, так і самого Кріштіану. Ювентус переміг без шістьох гравців стартового складу. Вони відпочили, і готові грати у наступному поєдинку.

Лаціо чудово розпочав, але Ювентус гідно відповів. Вони були послідовними, і це чудові новини, враховуючи наступну гру проти Порту", – наводить слова Дель П'єро Football-Italia.

Зазначимо, що Ювентус впевнено обіграв Лаціо (3:1) та залишився на третій сходинці у чемпіонаті Італії.

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