Дель П'єро: Пірло досить розумний, аби залишити Роналду на лаві для запасних
Колишній форвард Ювентуса Алессандро Дель П'єро оцінив рішення Андреа Пірло в матчі 26-го туру Серії А проти Лаціо.
"Я не очікував такої реакції Ювентуса на пропущений гол, тому що туринці сильно втомились протягом останніх кількох тижнів.
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Залишити Роналду на лаві для запасних? Це було розумне рішення з боку як Пірло, так і самого Кріштіану. Ювентус переміг без шістьох гравців стартового складу. Вони відпочили, і готові грати у наступному поєдинку.
Лаціо чудово розпочав, але Ювентус гідно відповів. Вони були послідовними, і це чудові новини, враховуючи наступну гру проти Порту", – наводить слова Дель П'єро Football-Italia.
Зазначимо, що Ювентус впевнено обіграв Лаціо (3:1) та залишився на третій сходинці у чемпіонаті Італії.
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