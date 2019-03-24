Дель П'єро оцінив штрафні у виконанні Роналду

Екс-форвард Ювентуса Алессандро Дель П'єро прокоментував вміння Кріштіану Роналду виконувати штрафні удари.

"Роналду хороший у багатьох речах, і, можливо, я вже так багато не тренуюсь. Жартую! Роналду дуже добре виконує штрафні і має чудовий рекорд. Радий цьому факту.

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Зараз він може змушувати радіти фанатів Ювентуса і сподіваюсь, що Кріштіану ще реалізує багато штрафних, і не тільки їх, як він робив це раніше", – сказав Дель П'єро Marca.

Алессандро Дель П'єро протягом своєї ігрової кар'єри запам'ятався як майстер виконання штрафних ударів. "Пінтуріккйо" виступав у складі Юве з 1993 по 2012 роки.

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