Знаменитий 45-річний італійський нападник потрапив до шпиталю через негаразди з нирками.

Ввечері 17 травня Дель П'єро опинився у лікарні Лос-Анджелеса через біль у нирках. Як виявилося, причиною проблем 45-річного італійця став банальний камінь.

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"Я досі не можу повірити, як маленька 3-міліметрова річ може завдати таких проблем", – написав нападник в Instagram.

Численні прихильники у соцмережах вже побажали знаменитому форварду якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, Дель П'єро виступав за Ювентус з 1993 по 2012 рік. Став шестиразовим чемпіоном Італії та виграв Лігу чемпіонів. У складі національної збірної переміг на ЧС-2006. Завершив кар'єру в 2015 році, перед тим погравши за Сідней та індійський Делі.

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