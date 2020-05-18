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Дель П'єро опинився у лікарні

09:30 226 Читать на русском
Дель П'єро опинився у лікарні
Алессандро Дель П'єро / фото з відкритих джерел

Знаменитий 45-річний італійський нападник потрапив до шпиталю через негаразди з нирками.

Ввечері 17 травня Дель П'єро опинився у лікарні Лос-Анджелеса через біль у нирках. Як виявилося, причиною проблем 45-річного італійця став банальний камінь.

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"Я досі не можу повірити, як маленька 3-міліметрова річ може завдати таких проблем", – написав нападник в Instagram.

Численні прихильники у соцмережах вже побажали знаменитому форварду якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, Дель П'єро виступав за Ювентус з 1993 по 2012 рік. Став шестиразовим чемпіоном Італії та виграв Лігу чемпіонів. У складі національної збірної переміг на ЧС-2006. Завершив кар'єру в 2015 році, перед тим погравши за Сідней та індійський Делі.

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Італія Ювентус Ювентус Головне Алессандро Дель П'єро Алессандро Дель П'єро Італія Італія
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