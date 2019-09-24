toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ГРАВЕЦЬ РОКУ ФІФА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО

Дель Боске вибрав між Неймаром та Мбаппе – фахівець відзначив дурні витівки бразильця

19:09 170 Читать на русском
Дель Боске вибрав між Неймаром та Мбаппе – фахівець відзначив дурні витівки бразильця
Неймар та Кіліан Мбаппе / Фото ФК ПСЖ

Легендарний наставник збірної Іспанії Вісенте дель Боске поділився враженнями від зіркових форвардів ПСЖ Кіліана Мбаппе та Неймара.

"Між Неймаром і Мбаппе зараз я виберу бразильця. Мені подобається його робота з м'ячем.

Неймар знову постраждав від фанатів ПСЖ – бразильця закидали різним непотребом прямо на полі

Він робить багато дурниць, його складно назвати для кого-небудь прикладом, але як гравець – він приголомшливий.

У Мбаппе є якості, щоб стати наступником Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі, але йому ще є куди рости", – сказав Дель Боске для Cadena SER.

Нагадаємо, Неймар провів лише 2 поєдинки в нинішньому сезоні Ла Ліги та зустрівся зі шквалом критики на свою адресу. Бразилець розгнівав фанатів своїм бажанням покинути Париж.

Ярмоленко очолює повстання, Клопп і Конте дають майстер-клас, Барса та МЮ деградують – огляд вогняного вікенду

blog_ava
Маріуполь – Динамо: кияни добиратимуться 8 годин на матч
15:20
3995
Теги
Іспанія Вісенте дель Боске Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
16
хв
Барселона
22:00
Вільяреал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук