Дель Боске вибрав між Неймаром та Мбаппе – фахівець відзначив дурні витівки бразильця

Легендарний наставник збірної Іспанії Вісенте дель Боске поділився враженнями від зіркових форвардів ПСЖ Кіліана Мбаппе та Неймара.

"Між Неймаром і Мбаппе зараз я виберу бразильця. Мені подобається його робота з м'ячем.

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Він робить багато дурниць, його складно назвати для кого-небудь прикладом, але як гравець – він приголомшливий.

У Мбаппе є якості, щоб стати наступником Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі, але йому ще є куди рости", – сказав Дель Боске для Cadena SER.

Нагадаємо, Неймар провів лише 2 поєдинки в нинішньому сезоні Ла Ліги та зустрівся зі шквалом критики на свою адресу. Бразилець розгнівав фанатів своїм бажанням покинути Париж.

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