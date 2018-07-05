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Дель Боске назвав гру збірної Росії на ЧС-2018 антифутболом

12:25 2694 Читать на русском
Дель Боске назвав гру збірної Росії на ЧС-2018 антифутболом
Вісенте дель Боске / La Voz de Galicia

Вісенте дель Боске, який привів збірну Іспанії до тріумфів на ЧС-2010 та Євро-2012, поділився враженнями від гри "Фурії рохи" на чемпіонаті світу-2018 і розкритикував стиль російської збірної.

"Сказати, що Іспанія провела хороший турнір неможливо, але і не варто перебільшувати, наскільки все погано. Не треба бути жорстокими щодо команди, адже були і позитивні моменти. Чув думку, що Іспанія на ЧС-2018 нібито осоромилась. Це, вважаю, занадто гучні слова. Наша збірна виступила гірше за очікування, але не зганьбилася.

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В матчі з росіянами Іспанія домінувала впродовж усього матчу. Ми не забили, оскільки не змогли здолати багатошарову оборону. Іспанські гравці були впевнені, що будь-коли можуть забити. Зрештою антифубол здолав збірну Іспанії", – розповів дель Боске в коментарі Marca.

Поділився іменитий фахівець і думками щодо роботи свого колишнього підопічного в мадридському Реалі Фернандо Єрро, який керував "Фурією рохою" на Мундіалі.

"До Фернандо Єрро ставляться занадто жорстко. Він керував командою лише в чотирьох поєдинках і відмінно відпрацював усередині федерації. Він, все ж, у якийсь момент помилився, але, наприклад, у матчі з Португалією національна команда виглядала просто чудово", – додав екс-тренер іспанської збірної.

Відзначимо, що збірна Іспанії на ЧС-2018 вилетіла на стадії 1/8 фіналу, поступившись збірній Росії у серії пенальті.

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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ЧС 2018 Росія Росія Іспанія Іспанія Вісенте дель Боске Іспанія - Росія
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