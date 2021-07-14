"Він нічого не знає ні про тренування, ні про тактику. Він бовдур. Вісенте дель Боске не пропонують роботу, бо всі знають, що він не тренер. Дель Боске – це найбільша брехня, яку я бачив у своєму житті.

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Фігу прийшов у Реал і став близьким другом Рауля. Ці двоє та Єрро керували командою. Бідний Вісенте, взагалі нічого не зміг будувати. Кажуть, що тепер він збирається піти до національної збірної? Їм ще й дель Боске не вистачає?" – цитує Marca чергову серію записів Переса з 2006 року.

Додамо, що дель Боске очолював Реал з 1999 по 2003 роки, вигравши два чемпіонати та дві Ліги чемпіонів. Пізніше "лісник" працював зі збірною Іспанії, яку приводив до перемог на Євро-2012 та ЧС-2010.

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